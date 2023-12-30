رئيس «العربي للدراسات»: قناة السويس أهم مجرى ملاحي في العالم (فيديو)

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ممر قناة السويس يعد أهم مجري ملاحي في العالم، كما أن جميع شركات الملاحة البحرية أدركت أن الهدف من عمليات الحوثيين تكون قاصرة على السفن التابعة أو المملوكة لإسرائيل.

إنشاء مصر لقناة السويس الثانية سهل عملية مرور السفن

وأضاف «غباشي» خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إنشاء مصر لقناة السويس الثانية سهل من عملية مرور السفن، كما أن مرور السفن من قناة السويس يعد الأسرع والأفضل.

وشدد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن سيناء أعز قطعة أرض على الحكومة والشعب، وهي بمثابة حلقة الوصل بين أقطار مصر، كما أن هناك حركة تنمية كبيرة في سيناء تشهدها خلال السنوات الحالية.

سيناء تتميز بالبيئة السياحية

وأوضح الدكتور مختار غباشي، أن سيناء تتميز بالبيئة السياحية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات القومية، جعل منها أهمية وقيمة إضافية.