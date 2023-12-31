«أزهرية الشرقية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة أوائل طلاب المرحلة الابتدائية

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، نتيجة مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023 - 2024.

مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية

وقال الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن منطقة الشرقية أنهت فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة، تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ومتابعة الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

أسماء الفائزين في المسابقة

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز الطلاب:

1- نور صادق محمد معهد العصايد الأزهري.

2- فاطمة محمد إبراهيم معهد اعتدال مبروك.

3- همس منصور متولي معهد ناطورة.

4 - عمر أشرف محمد معهد أنوار الحرمين.

5- مروان محمد محمد جمال معهد هيها.

6- عمر حسني عادل معهد طلعت عبد السميع.

تنمية مواهب الطلاب والطالبات

وهنأ رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية الطلاب الفائزين، مشددا على ضرورة الاهتمام بالناحية التعليمية وتنمية مواهب الطلاب والطالبات في مختلف المعاهد الأزهرية بالمحافظة، ما يساهم في الارتقاء بمستوى الطلاب ويعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.