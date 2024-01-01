الإسكندرية تعلن المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح حفر لتوصيل المرافق للعقارات

أعلنت محافظة الإسكندرية المستندات المطلوبة للحصول على تصريح حفر بالشوارع الجانبية أو الرئيسية لتوصيل المرافق أو لأي أعمال تحتاج إلى تصريح حفر، مشيرة إلى أنه من المحظور الحفر بالشوارع دون الحصول على تصريح من الإدارة المحلية، أو الحي الواقع في نطاقه العقار.

أعمال الحفر

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عمليات الحفر بالشوارع لأي سبب سواء توصيل المرافق بكل أنواعها «مياه، كهرباء، تليفونات، غاز» لابد من الحصول على تصريح مسبق من الحي طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، والصادرة من محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية حتى لا يتعارض هذا الحفر مع أي أعمال تقوم بها الأحياء أو تتسبب في أي أعطال لحركة المرور.

المستندات المطلوبة

وأوضحت رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أنّ المستندات المطلوبة للحصول على تصريح حفر، هي:

- إثبات الشخصية

- ‏تقديم طلب للحصول على الموافقة

- نموذج معاينة «شركة المياه، شركة الصرف الصحي، شركة الكهرباء، شركة الغاز الطبيعي، الري، التليفونات».

- ‏موافقة الجهات المعنية.

- ‏صورة من ترخيص المباني.