مديرية الشباب بالإسكندرية تنظم ورشة لتعليم السيدات تصنيع «الآيس كاب»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ورشة عمل للسيدات لتعليم وتفصيل الآيس كاب بأقل التكاليف المواجهة الطقس البارد، ضمن أنشطة الفتاة والمرأة بمركز شباب الناصرية.

تصنيع البيرية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن ورشة العمل تقام بمركز شباب الناصرية، برئاسة شاكر فايد، رئيس مجلس الإدارة، ومدير المركز، خميس محمد، ضمن أنشطة نادى الفتاة والمرأة، وتم تدريبهن على قص وتفصيل آيس كاب «بيرية» قماش بدون باترون، وبأقل التكاليف لمواجهة برد الشتاء وتصنيعة بسهولة لكل أفراد الأسرة.

وأشارت «الشريف»، إلى أن ورشة العمل تأتي ضمن خطة المركز للعام الحالي وفي ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.