خصم 3 أيام لواضعي امتحان التربية الفنية بالفيوم.. معلومة خاطئة السبب

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، معاقبة المسؤولين عن واضعي امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية، عقب الانتهاء مع التحقيق معهم لقيامهم بوضع عبارة خاطئة في أحد الأسئلة تضمنت نقل هرم سقارة إلى محافظة الفيوم وإثباته ضمن المعالم الأثرية لها رغم وقوعه في الجيزة.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ نتيجة تحقيقات الشؤون القانونية مع واضعي امتحان التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، قررت خصم 3 أيام من جميع المسؤولين عن وضع الاختبار الذي عُقد أمس الأربعاء، نظرًا لوجود معلومة خاطئة في الامتحان.

إحالة المسؤولين للتحقيق

تعود تفاصيل الواقعة إلى قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أمس الأربعاء بإحالة المسؤولين عن امتحان التربية الفنية للتحقيق، بسبب ذكرهم معلومة أثرية خاطئة في امتحان التربية الفنية الترم الأول 2024 لطلاب مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية، والذي اعتبره أولياء الأمور خطأ فادح لا يجب أن يقع فيه المسؤولين بالتربية والتعليم.

نقلوا هرم سقارة من الجيزة للفيوم

وتبينّ إنّ المسؤولين عن وضع امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي بإدارة غرب التعليمية، نقلوا هرم سقارة من محافظة الجيزة إلى الفيوم، وذلك في قطعة تعبير بالتكوين الفني، إذ تضمنت إنّ هرم سقارة أحد أبرز الأماكن السياحية بمحافظة الفيوم، والذي يميزها عن غيرها من المحافظات.

شكوى من أولياء أمور الطلاب

واشتكى أولياء الأمور من هذا الخطأ وتداولوا ورقة الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبين بسرعة إحالة المسؤولين عن وضع الامتحان للتحقيق، ومحاسبتهم على هذا الخطأ الفادح، وهو ما استجابت له مديرية التربية والتعليم على الفور، وأحالتهم للتحقيق بصورة عاجلة وفورية، وأصدرت قرارها المتقدم، اليوم الخميس.