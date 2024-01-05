عالم أزهري: العلم نور وبمجرد نقصانه لدى الإنسان يترك أثره في القلب

قال الدكتور يسري جبر، أحد كبار علماء الأزهر الشريف، إنَّ العلم نور ووعاءه القلب وبمجرد إن ينقص هذا النور يبقى أثره في القلب ولكنه ليس كل النور، موضحاً: «مثل أن يكون لديك إناء كان مليئاً بالعسل كلما أخذت منه ينقص ولكن يبقى فيه من العسل شيئاً ولو قليل، حتى أنه في النهاية لن يبقى فيه إلا قدر ضئيل للغاية ملتصق بالإناء».

وأضاف «جبر»، في حوراه ببرنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ القلب، كذلك، لا يخلو من نور، وشتان بين النور المتبقي بقلوبنا والنور في قلوب الأجيال السابقة، قائلاً: «القلب وعاء النور والنور يقل في الأوعية، أي القلوب، جيلاً عن جيل، حتى يبقى آثار النور فقط وليس بعضه، وذلك بالتدري»ج.

وتابع عالم الأزهر الشريف: «الخلق في تناقص حتى قيام الساعة، وذلك في كل الأحوال والأعمال»، مستشهداً بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعُهُ منَ النَّاسِ، ولَكن يقبضُ العلمَ بـ قبضِ العُلماءِ، حتَّى إذا لم يترُك عالمًا اتَّخذَ النَّاسُ رؤوسًا جُهَّالًا، فسُئلوا فأفتوا بغيرِ عِلمٍ فضلُّوا وأضلُّوا».