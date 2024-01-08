استمرار حملات إزالة المباني المخالفة في حي منتزة أول بالإسكندرية

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنّ حملات الحي مستمرة لضبط وإزالة مخالفات المباني في مهدها، في جميع شوارع ومناطق الحي، والتعامل الفوري مع أية مخالفة لإزالتها، وتحرير محاضر للمخالفين للقضاء على ظاهرة البناء دون ترخيص.

حملة لإيقاف الأعمال

وأشار «سحلول» إلى توجيه حملات لإيقاف أعمال الأبنية المخالفة بنطاق الحي، وفي هذا الصدد، قاد أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي، بمشاركة وحدة الإزالة الفورية برئاسة محمد عطية والمتابعة الميدانية برئاسة محمد فكري، عدة حملات استهدفت عددًا من مناطق الحي للتعامل مع المخالفات.

إزالة ومصادرة خلاطة

وأضاف أنّ الحملة أسفرت عن تكسير وإزالة أعمدة خرسانية بالدور الأول علوي، آخر شارع أحمد عبد الوهاب بعد كوبري إسكندر، وجرى التحفظ على بوابة حديد بتواجد مهندس المنطقة، كما جرى فك شدة خشبية لسقف الدور الخامس علوي بعزبة المراغي الجديدة أمام شارع 13، إضافة إلى إيقاف أعمال صبة خرسانية لأعمدة بالدور الخامس علوي شارع البكاتوشي العمومي، وتم التحفظ على خلاطة، وفي السياق ذاته، تم إزالة شخشيخة بشارع المسرح بالدور الثاني عشر، مع استمرار الحملات لردع المخالفين.