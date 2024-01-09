«اسمك من تاجك».. زاوية بمتحف مطار القاهرة للتعريف بأسماء ملوك وآلهة الفراعنة

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب رقم 2 قدم اليوم خدمة جديدة لزائريه من الأجانب والمصريين، وذلك من خلال زاوية «اسمك من تاجك»، حيث قدم المتحف رحلة جديدة عن تيجان الآلهة في مصر القديمة، وما حظيت به الآلهة من تقدير كبير لدى المصريين القدماء، خاصة أن تيجان الآلهة ترمز لمعان متعددة.

تاج آمون الأحمر

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، أن زاوية «اسمك من تاجك» أكدت أن تيجان الآلهة كانت لها دلالات رمزية وقيم فنية وتعبيرية نتجت عن فكر فلسفي وعقائدي لدى المصري القديم، مشيرة إلى أن تاج الإله آمون ذو الريشتين المميزتين هو عبارة عن تاج مسطح، عادة ما يكون أحمر اللون، وأحيانًا أصفر، ويعلوه ريشتان مستقيمان مع قمة مستديرة.

معرفة اسم الإله الفرعوني

وأضاف القطاع، أن متحف مطار القاهرة مبنى الركاب 2 من خلال زاوية «اسمك من تاجك»، أكد أن ارتداء الملك لتاج آمون يربط الحاكم بآمون ويشرع حكمه تحت حماية الإله، موضحا أنه يمكن التعرف من خلال أشكال التيجان المتعددة التي كان يرتديها الحكام الفراعنة على اسم الإلة، ومكانته وما كان يتحلى به من قوة.