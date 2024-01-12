مزاد علني لتأجير محال في مدينة الفكرية بالمنيا.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا، إجراء مزايدة علنية محلية لتأجير محلات صناعية بمدينة الفكرية، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام الورشة.

تأجير محلات صناعية بمدينة الفكرية

وأوضح الإعلان أن المحلات الصناعية المعروضة للتأجير هي:

- محلان رقم 12 و13، الكائنان بجوار وحدة مرور أبو قرقاص.

- محل رقم 14 و15، الكائنان بجوار وحدة مرور أبو قرقاص.

- محل رقم 18، الكائن بجوار وحدة مرور أبو قرقاص.

وحدد الإعلان التأمين المؤقت لدخول المزاد بقيمة 500 جنيه لكل ورشة على حدة، بينما بلغ ثمن كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه لكل ورشة على حدة بالإضافة إلى 14% قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

وعلى من يرغب الاشتراك في المزاد الحضور إلى ديوان الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص ومعه بطاقة الرقم القومي سارية والبطاقة الضريبية مدون بها آخر إقرار ضريبي وكذلك ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة وكذلك صحيفة أحوال جنائية (فيش جنائي).

توفير فرص عمل للشباب

وتعتبر كراسة الشروط والمواصفات وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 مكملا لهذا الإعلان.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص على توفير فرص عمل للشباب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل محافظة المنيا.