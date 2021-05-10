أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، البدء في مشروع تحويل سوق العامرية، إلى سوق أخضر يعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والمهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم وذلك لمناقشة التعاون فيما بينهما لبدء تنفيذ المشروع.

وأعقب اللقاء، اجتماعًا مع الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ووكيل الكلية الأستاذ الدكتور عصام وهبة، لمناقشة سبل التعاون بين الكلية وغرفة الإسكندرية، لتحويل مباني كلية الهندسة إلى مباني خضراء تعمل بالطاقة الشمسية.

يأتي ذلك بعدما انضمت مدينة الإسكندرية برفقة القاهرة والسادس من أكتوبر، لبرنامج البنك الرائد «المدن الخضراء»، والذي يستهدف مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ.

خطوة اتخذت بعدما وقعت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، 3 مذكرات تفاهم بين المحافظة والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وهيئة المجتمعات العمرانية، لضم محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء ، و اتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

تعتمد فكرة المدن الخضراء على تبني مجموعة من المواصفات القياسية للاستفادة من الطاقة البديلة وخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وذلك في مواد البناء مثل الأسطح العازلة لحرارة الشمس أو برودة الجو.

ويدعم هذا البرنامج، تحول الإسكندرية نحو الاقتصاد الأخضر لتصبح نموذجا رائدا في هذا المجال، كما أن الإسكندرية تعمل على العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء مثل مشروع تطوير خط السكة الحديد «مترو الإسكندرية» وتشغيله بالكهرباء مما يعمل على تحقيق العوائد الاقتصادية والبيئة المرجوة.