الأمطار الرعدية تحول أجزاء من صحراء مطروح إلى أنهار طبيعية (صور)

في ظاهرة عجيبة تحولت خلالها صحراء محافظة مطروح في لحظات، من أراضي قاحلة جافة، إلى أنهار طبيعية تجري بينها المياه، عقب سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت العديد من المدن والقرى في شمال وجنوب محافظة مطروح، بسبب المنخفض الجوي في ذروة نوة الفيضة الكبرى، والتي تتعرض لها البلاد.

مناطق ضربتها الأمطار الرعدية في مطروح

وسقطت الأمطار الرعدية تزامنا مع عدم استقرار حالة الطقس اليوم، في محافظة مطروح على العديد من المدن والمناطق في مدينه السلوم، وقرية بقبق وقرية أبو زريبة ومركز ومدينة سيدي براني ومناطق أبو سطيل والظافر والزويدة وشماس وبوغليلة والمقتلة، والنجيلة والزغيرات والمتاني والنصر والشويلحي وأم الرخم، والقصر، ومرسى مطروح، وسملا والجراولة وسيدي حنيش ورأس الحكمة وفوكه وجلاله وجميمة والضبعة وغزالة.

أمطار الخير في مطروح

أمطار الخير تشهدها العديد من القرى والنجوع في محافظة مطروح حسب العمدة إدريس أبو السويطية عمدة قبيلة الجميعات بمطروح لـ«الوطن»، وجميع أهلنا في محافظة مطروح، كانوا ينتظرونها منذ فتره طويلة، وذلك لاعتمادنا عليها بشكل كلي في الشرب وملء وتخزين المياه في الآبار داخل الصحراء، لنعيش عليها، ونسقي المواشي، وتأكل منها الطيور داخل البيوت، كما استفادت منها مزارع التين والزيتون والمراعي الطبيعية، التي سقطت عليها الامطار الغزيره والحمد لله على نعم ربنا التي لا تعد ولا تحصى.

ملئنا آبارنا من الأمطار عن بكرة أبيها.. بهذه الكلمات عبر وليد الفزاري من أهالي سيدي براني غرب مطروح لـ«الوطن» عن الأمطار التي شهدتها المحافظة، وهي التي يعيش عليها كل أهل الصحراء الغربية.

وقال اللواء خالد شعيب، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ في جميع مراكز ومدن المحافظة، ورفع حالة الاستعدادات إلى القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والتعامل مع جميع المستجدات والتداعيات لحين استقرار حالة الطقس.