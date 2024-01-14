أستاذ بجامعة القدس: مصر الداعم الأول والرئيسي للشعب الفلسطيني عبر العصور

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر كانت وما زالت الداعم الأول والرئيسي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية على مر العصور، مشيرا إلى أنها كانت أولى دول العالم تحركا ونشاطا لدعم غزة عقب اندلاع الحرب مطلع أكتوبر الماضي.

قرار الإغلاق كان من الجانب الإسرائيلي

وأوضح الحرازين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة سي بي سي إكسترا، أن معبر رفح لم يُغلق من قبل الجانب المصري على الإطلاق، ولكن قرار الإغلاق كان من الجانب الإسرائيلي، مستشهدا بتصريحات لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، معلنين فيه عن عرقلتهم لأي مساعدات تدخل لقطاع غزة حتى يتم الإفراج عن أسراهم .

مصر منذ أيام العدوان الأولى كانت الداعم الأول والأكبر لأهالي غزة

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر منذ أيام العدوان الأولى كانت الداعم الأول والأكبر لأهالي غزة، حيث اصطف قطار المساعدات أمام معبر رفح، معلنا استعداده عن تقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، فضلا عن دور مصر في تشغيل مطار العريش المعطل لاستقبال المساعدات الدولية للفلسطينيين، الأمر الذي يؤكد للعالم أن القاهرة هي دار العروبة.