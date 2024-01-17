رئيس «منية النصر» بالدقهلية: استمرار حملات التفتيش على المطاعم والأسواق

عقدت رئاسة مجلس مدينة منية النصر في الدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية والإدارات الهندسية لمناقشة العديد من الملفات التي تهم المواطنين والمدينة.

وبحسب البيان، قال محمد عبدالله الباقي، رئيس المدينة خلال الاجتماع، لابد من ضبط الأسواق وعدم السماح بإخفاء السلع، أو الزيادة في الأسعار والمرور الدوري على الأسواق والمتاجر و إحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري واستمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية.

وشدد رئيس مدينة منية النصر على الاهتمام بملف النظافة ومتابعة أعمال النظافة بمدينة منية النصر وبالوحدات المحلية حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي اللائق بالشارع وتحقيق السيولة المرورية، ومسح جوانب الطرق العامة بلودرات الوحدات المحلية وتنسيق وري الأشجار بالحدائق والجزر الوسطى، متابعة نقل القمامة إلى مقلب المنزلة وإصلاح صناديق القمامة، وضرورة إزالة كافة مخالفات المباني والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة المخالفات على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع

كما أضاف «عبد الباقي» خلال الاجتماع على إزالة كافة الإشغالات على الطرق والشوارع العامة و رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين والمطاعم وإزالة التعديات من على الأرصفة لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

أكد رئيس المركز على ضرورة متابعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء حفاظاً على سلامة المواطنين وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء والتأكد من سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات ومراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين متابعة خطوط المياه والصرف الصحي و عمليات الصيانة المستمرة.

الاهتمام بالشكاوى وسرعة حسمها

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالشكاوى وسرعة حسمها والعمل على حلها، وزيادة تفعيل دور المركز التكنولوجي مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة.