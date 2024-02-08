الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. اعرف الطرق المتاحة

كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تصدر لذوي الاحتياجات الخاصة، تتضمن معلومات عن نوع الإعاقة ودرجة الإعاقة والخدمات التي يستحقها الشخص، ويعد كارت الخدمات المتكاملة من أهم الوثائق التي يحتاجها ذوو الاحتياجات الخاصة في حياتهم، فهو مطلوب في العديد من المعاملات الرسمية، مثل التقدم للامتحانات والالتحاق بالجامعات والوظائف والزواج والتخفيضات والتقديم على الشقق السكنية وغيرها.

وفي السطور التالية، نوضح طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وأبرز الأوراق المطلوبة للتقديم وكيفية الحصول عل الخدمات المقدمة لبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال إحدى الطرق التالية:

عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اضغط على علامة التبويب «خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة».

اضغط على علامة التبويب «استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على زر «بحث».

ستظهر لك نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن معلومات عن نوع الإعاقة ودرجة الإعاقة والخدمات التي يستحقها الشخص.

عبر تطبيق الخدمات المتكاملة يمكنك أيضًا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

حمل تطبيق الخدمات المتكاملة من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على زر «بحث».

ستظهر لك نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن معلومات عن نوع الإعاقة ودرجة الإعاقة والخدمات التي يستحقها الشخص.

عبر مكاتب التأهيل الشامل

يمكنك أيضًا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال مكاتب التأهيل الشامل المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى أقرب مكتب تأهيل شامل.

قدم الرقم القومي الخاص بك.

سيقدم لك الموظف المختص نتيجة الاستعلام.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها:

الحصول على إعانة شهرية.

الحصول على تخفيض على أسعار الأدوية والأجهزة التعويضية.

الحصول على تخفيضات على أسعار المواصلات العامة.

الحصول على تخفيضات على أسعار الخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية.

الأولوية في التعيين في الوظائف الحكومية والخاصة.

الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

لكي تتمكن من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:

أن تكون مصري الجنسية.

أن يكون عمرك أقل من 65 عامًا.

أن تكون مصابًا بأحد أنواع الإعاقات التالية:

الإعاقة البصرية.

الإعاقة السمعية.

الإعاقة الحركية.

الإعاقة الذهنية.

الإعاقة المزدوجة.

كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

لكي تتمكن من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى أقرب مكتب تأهيل شامل.

قدم المستندات المطلوبة، وهي:

شهادة ميلادك.

تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت إصابتك بأحد أنواع الإعاقات.

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

سيقوم الموظف المختص بفحص المستندات الخاصة بك.

إذا كانت المستندات سليمة، فسيقدم لك الموظف المختص موعدًا لحضور الكشف الطبي.

بعد اجتياز الكشف الطبي، ستحصل على كارت الخدمات المتكاملة.

المستندات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

لكي تتمكن من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب تقديم المستندات التالية:

المستندات التي يجب تقديمها لبطاقة الخدمات المتكاملة

شهادة الميلاد.

تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت إصابتك بأحد أنواع الإعاقات.

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.