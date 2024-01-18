أغنية «موحشتكيش» لتامر حسني الأكثر استماعا على «أنغامي» الأسبوع الماضي

أعلنت الصفحة الرسمية لمنصة الموسيقى الشهيرة «أنغامي»، عن الأغنية التي احتلت صدارة الأكثر استماعًا عبر المنصة، خلال الأسبوع الماضي، إذ تعد المنافسة بين العديد من الأعمال، التى طرحت الفترة الماضية.

الأغنية الأكثر استماعا على منصة أنغامي

ونشرت منصة أنغامي، صورة لبوستر أغنية «موحشتكيش»، وعلقوا عليها: «موحشتكيش لـ تامرحسني كانت أكثر أغنية شاركتوها الأسبوع ده على أنغامي واضح إن الشوق هو مود الأسبوع ده».

وكان الفنان تامر حسني تصدر «تريند» يوتيوب، وذلك بعد نجاح كليب أغنيته الجديدة «موحشتكيش» ضمن ألبومه الأخير «هرمون السعادة».

وظهرت في فيديو كليب الأغنية الفنانة ثراء جبيل، مع تامر حسني، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.