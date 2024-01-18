ضياء الدين داوود: نحتاج تحقيق مزيد من الديمقراطية والحريات بجانب ما أنجز

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إنَّنا نحتاج تحقيق مزيد من الديمقراطية والحريات بجانب ما تم إنجازه مؤخراً في المجال السياسي وتهيئة المناخ العام.

وأضاف «داود»، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ قبول النقد يحقق الصالح العام، ولابد من تعديل قواعد اللعبة السياسية والعملية التشريعية التي تقوم على أساسها قوانين الانتخابات، لافتاً إلى أهمية قوانين المحليات التي تساعد على عملية بناء سياسي أفقي.

وتابع عضو مجلس النواب: «غياب المحليات طوال السنوات العشر الماضية أدى لغياب نحو 54 ألف قيادة طبيعية كان المجتمع بحاجه إليها، وغيابها أدى لفجوة كبيرة فالنائب بالمحليات دوره هام على الأرض في تنشيط القوانين والرقابة والتشريع والمساعدة في القضايا المتعلقة بالقضايا الكبرى والمشروعات».