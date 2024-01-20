نائب محافظ القاهرة: جولات مكثفة لتنفيذ إزالات المناطق غير الآمنة والخطرة

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالات بمنطقة تطوير القلعة، ومنها إزالة عقار بشارع صلاح الدين الشرقي بنطاق حي الخليفة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة استكمالا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة المشروعات القومية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال مواصلة الجهود لتطوير ورفع كفاءة المناطق التاريخية والأثرية وبالمناطق المحيطة بها والارتقاء بالمظهر الحضاري بشوارع العاصمة.

خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة

حرصت المهندسة جيهان عبد المنعم على متابعة أعمال الإزالات طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، وبحضور العميد طارق اليمني رئيس حي الخليفة، ومتابعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وتطويرها.

تغيير حياة المواطنين

وأكدت نائب المحافظ، حرص كافة مؤسسات الدولة على تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل وتذليل العقبات والتحديات، موجهة الأجهزة التنفيذية بنطاق حي الخليفة بالتعاون الدائم مع الأجهزة المعنية والحرص الدائم على الجولات المستمرة بموقع الأعمال لتذليل العقبات، وعقد اللقاءات والمقابلات بصورة مستمرة مع الأهالي ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة، وإبراز الوجه الجمالى لها لتشمل منطقه التطوير منطقة جراج الحي وهيئة النظافة وهيئة النقل العام بمنطقة القلعة بحي الخليفة.