لبطلان قرار الإحالة.. الإدارية العليا ترفض مجازاة موظفة بـ«تعليم المنوفية»

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام على إعادة محاكمة موظفة بقسم المشاركة المجتمعية بإدارة منوف التعليمية بدرجة كبير وحاليا بالمعاش، وذلك لبطلان قرار الإحالة، وسبق مجازاتها إداريا عن ذات الواقعة.

قالت المحكمة، إن النيابة أقامت دعواها التأديبية رقم 304 لسنة 19ق أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية طالبة محاكمة المطعون ضدها بموجب الطعن الماثل فيما نسب إليها من مخالفات.

وأضافت: وسبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتها إدارياً فأصدرت لجنة التأديب المشكلة طبقا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارها رقم 59 لسنة 2017 بمجازاة المطعون ضدها إداريا بخصم خمسة أيام من راتبها وأن المطعون ضدها ولم ترتض هذا القرار فأقام الطعن رقم 358 لسنة 16 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية، وبجلسة 8/3/2017 حكمت المحكمة المذكورة ببطلان هذا القرار لصدوره من جهة لا اختصاص لها قانونًا لانعدامه لصدوره من غير مختص بإصداره وهي لجنة التأديب المشار إليها.

النيابة الإدارية استنفذت ولايتها في العقاب

واختتمت: فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفذت ولايتها بشأنه ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 304 لسنة 19 ق.