امتحان الجبر للشهادة الإعدادية يرسم البسمة على وجوه طلاب الدقهلية (صور)

رسم امتحان الجبر والإحصاء البسمة علي وجوه طلاب الصف الثالث الإعدادية بمحافظة الدقهلية، والذي يُطبّق للمرة الأولي بنظام «البوكليت» بعد أن جاء مباشرًا وفي مستوى الطالب المتوسط، والذي جاء في عدد 5 أسئلة، تغطي أجزاء المنهج، حسب ما أكده عدد من الطلاب عقب انتهاء الامتحان.

صورة امتحان الجبر والإحصاء محافظة الدقهلية

وحصلت «الوطن» علي نسخة من امتحان الجبر والإحصاء، والذي نشرته إدارة التعليم الإعدادي بالدقهلية، من خلال صفحتها علي موقع فيس بوك فور انتهاء الامتحان.

«التعليم» تطمئن على الالتزام بقواعد الامتحان

واطمأن ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، من خلال جولاته الصباحية على اللجان الامتحانية وشدد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين والطلاب وضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وأكد شعبان، في بيان صحفي، ضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع المدارس وحال وجود أي مشكلات طارئة يجرى تذليلها بشكل فوري لضمان توفير كل الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات دون قلق أو توتر والتصدي بكل حزمٍ لأي تجاوزات من شأنها عرقلة سير الامتحان وانضباطه.