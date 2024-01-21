طريقة استقبال إشارة قناة تايم سبورت.. «بدون تشويش»

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أشهر القنوات المصرية الرياضية، إذ تقوم بإذاعة المباريات العربية والمحلية، كان من أبرزها الدوري المصري وأيضا مباريات الأهلي والزمالك التي يفضلها العديد من عشاق الساحرة المستديرة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة استقبال إشارة قناة أون تايم سبورت.

طريقة استقبال قناة أون تايم سبورت

يسعى الكثيرون إلى معرفة طريقة استقبال قناة أون تايم سبورت على شاشات التليفزيون بخطوات سهلة وبسيطة، حيث إن القناة تبث بنظامين هما الفضائي الذي من الممكن استقباله عبر أجهزة الريسفر بشكل مفتوح والطريقة النظام الثاني عبر القمر الصناعي المصري النايل سات وذلك بشكل مجاني.

يمكن ضبط استقبال قناة أون تايم سبورت باستخدام الرسيفر الخاص بك من خلال الخطوات التالية:

- الضغط على زر «قائمة» أو «Menu».

- اختيار خيارات «التثبيت اليدوي» أو «Manual Installation».

- تحديد القمر الصناعي، وفي هذه الحالة، يجب اختر النايل سات.

- أدخل تردد القناة، وفي هذه الحالة 11680.

- حدد استقطاب القمر الأفقي «H».

تردد القناة عبر النايل سات

ويأتي تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

2- تردد قناة أون تايم سبورت علي عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12379.

معدل ترميز القناة: 27500.

الإستقطاب : أفقي.

- تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.