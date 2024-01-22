بعد انسحاب أحد المرشحين.. أهم المعلومات عن انتخابات الرئاسة الأمريكية

يستعد المواطنون في الولايات المتحدة الأمريكية للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية نهاية العام الجاري فيما يتم حاليا إعلان المرشحين في السباق الرئاسي وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسط رغبة رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب في الترشح مع عدم حسم القرار حتى الآن.

متى تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية ؟

وتجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية كل 4 أعوام وتعد الانتخابات المقبلة رقم 60 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي استقلت عن بريطانيا في عام 1776 ميلاديا، ومقرر أن تجرى الانتخابات في الخامس من نوفمبر 2024، وستكون الانتخابات المقبلة الأولى من نوعها عقب إعادة توزيع الأصوات الانتخابية بحسب إعادة توزيع التعداد البيان السكاني بعد عام 2020، بحسب شبكة «سي إن إن».

بايدن ينوي خوض انتخابات الرئاسة الامريكية

وينوي الرئيس الحالي جو بايدن، الترشح وخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية من أجل ولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي مع كاميلا هاريس كنائبة له، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في يوم 20 يناير 2025، بحسب بيان حملة الرئيس الأمريكي بايدن.

انسحاب مرشح من انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح ترامب

وفي خضم انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024 لتأييد دونالد ترامب، وجاء الانسحاب قبيل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير، فيما لم يعلن حتى الآن رسميا ترامب مرشحا بسبب الأزمات القانونية التي تلاحقه حتى الآن بسبب تسريب أوراق حكومية والحض على العنف عند خسارته الانتخابات الرئاسية 2020.

ترامب يهنأ المنسحب

وهنأ الرئيس السابق ترامب رون ديسانتيس، أمس الأحد على «إدارته حملة رائعة» للرئاسة بعد انسحاب حاكم فلوريدا من سباق 2024، بحسب موقع «فوكس نيوز» الأمريكي.

وأنهى ديسانتيس حملته وأيد ترامب، قائلًا جزئيًا على X، «من الواضح بالنسبة لي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون منح دونالد ترامب فرصة أخرى. لقد شاهدوا رئاسته تتعثر بسبب المقاومة التي لا هوادة فيها، ويرون أن الديمقراطيين يستخدمون الحرب القانونية. حتى يومنا هذا لمهاجمته».

وتحدث ترامب في حدث انتخابي في روتشستر بولاية نيو هامبشاير، قبل الانتخابات التمهيدية لعام 2024 وأشاد بـ DeSantis «لقيامه بعمل جيد للغاية». وقال أيضًا إنه يتطلع إلى العمل مع المرشح الرئاسي السابق وآخرين لهزيمة الرئيس بايدن.