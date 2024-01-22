صدور «سبع حركات للقسوة» لـ مصطفى البلكي.. رواية ترصد معاناة امرأة مع الحرب

صدرت رواية «سبع حركات للقسوة»، للكاتب مصطفى البلكي، عن دار سما للنشر والتوزيع، استعدادا لطرحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقرر انطلاقه بعد غد الأربعاء، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

رواية الحرب وما بعدها

«سبع حركات للقسوة»، رواية الحرب وما بعدها، حيث تتناول قصة امرأة تعاني من ويلات الحرب، إذ تفقد جميع أفراد أسرتها، وتصبح أسيرة في يد أحد الفريقين المتقاتلين، وفي الأسر، تلتقي بامرأتين أخرى لكل منهما حكايتها، ومع مرور الأيام، تنشأ بينهن علاقة صداقة، ويتبادلن حكاياتهن المؤلمة، ومع ذلك، فإن حلم الانتقام ممن قتل زوجها يظل يسيطر على تفكير المرأة، مما يدفعها إلى الدخول في علاقة شائكة معه.

يذكر أن مصطفى البلكي قاص وروائي، ولد بمحافظة أسيوط عام 1960، تخرج في كلية العلوم بجامعة أسيوط عام 1982، وبدأت مسيرته الأدبية عام 1990 بنشر مجموعة قصصية بعنوان «الجمل هام للنبي»، ثم صدرت له مجموعة قصصية أخرى بعنوان «تل الفواخير» عام 1995، وفي عام 2003، صدرت له روايته الأولى بعنوان «رمسيس الثاني.. البناء الأعظم».

أبرز أعمال مصطفى البلكي

وتتميز أعمال «البلكي» بالواقعية والصدق، كما أنها تتناول موضوعات اجتماعية وسياسية وتاريخية مهمة، فضلا عن أنه يتميز أسلوب أدبي واضح وبسيط، كما أنه يستخدم اللغة العربية الفصحى بأسلوب سلس وسهل الفهم.

ومن أهم أعمال مصطفى البلكي، سيرة الناطورى، حكايات مبتورة، بياع الملاح، طوق من مسد، كما حصل على العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة بهاء طاهر للرواية عام 2017، وجائزة إحسان عبد القدوس للقصة القصيرة عام 2020.