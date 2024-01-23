كيف يمكنك تقديم معلومة إضافية على بوابة الشكاوى الحكومية ومتابعتها؟

أوضحت منظومة الشكاوى الحكومية، أنه يمكن تقديم الشكوى ومتابعتها من خلال عدة طرق، تبدأ بإدخال رقم الشكوى والرقم القومي لمقدمها في الخانة المخصصة لذلك «خانة متابعة الشكوى» على الصفحة الرئيسية، أو من خلال تسجيل الدخول على قائمة الشكاوى، والضغط على الشكوى، مشيرة إلى أن قنوات تسجيل الشكوى تكون من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو مكاتب خدمة المواطنين المتوافرة في الجهة الحكومية وفروعها.

خطوات تقديم معلومة إضافية على بوابة الشكاوى الحكومية

ولفتت المنظومة على الموقع الرسمي لها، إلى أنه يمكن للشاكي تقديم معلومة إضافية على بوابة الشكاوى الحكومية من خلال الخطوات التالية:

- إرسال إخطار في شكل إجراء على الشكوى، إذا ما احتاجت الجهة الحكومية إلى معلومات إضافية منك، للمساعدة في إيجاد حل للشكوى.

- عند تسلّمك الإخطار فيمكنك تقديم المعلومات الإضافية في بوابة الشكاوى الحكومية عن طريق إستعراض قائمة الشكاوى وإتباع الخطوات التالية:

- فتح الشكوى بالضغط على موضوع الشكوى.

- إدخال المعلومات المطلوبة فى صندوق التعليق.

- أضف المرفقات إنْ وجدت

- اضغط على تسجيل تعليق على الشكوى.

- إن قدمت معلومات اتصال في أثناء عملية إنشاء الحساب فسيجري الاتصال بك وفق معلومات الاتصال المقدمة.