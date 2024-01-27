صافرات الإنذار تدوي قرب الحدود اللبنانية للمرة الرابعة خلال ساعة

تنطلق صفارات الإنذار في بلدات بالقرب من الحدود اللبنانية، محذرة من إطلاق صواريخ قادمة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

انطلاق صفارات الإنذار

وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الرابعة في انطلاق صفارات الإنذار في ما يزيد قليلاً عن ساعة.

وانطلقت صفارات الإنذار بالقرب من الحدود اللبنانية للمرة الثالثة في غضون ساعة، ويتم سماع التنبيهات في شلومي.

وفي وقت سابق سقطت قذيفة في منطقة مفتوحة بالقرب من المدينة.

حزب الله يستهدف الاحتلال الإسرائيلي

وخلال الساعة الماضية، دوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، محذرة من هجوم محتمل بطائرة بدون طيار.

ويأتي العنف المستمر على طول الحدود وسط جهود دبلوماسية لتجنب حرب واسعة النطاق مع حزب الله.

وحذرت الاحتلال الإسرائيلي من أنها ستضطر إلى التحرك ضد واستخدام القوة إذا فشلت المحادثات ولا توجد طريقة أخرى للسماح للسكان الذين تم إجلاؤهم من المجتمعات الحدودية الشمالية بالعودة.