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معرض القاهرة الدولي للكتاب

محام فرنسي: «العدل الدولية» تمتلك أدلة لإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين

كتب:

محمد عبدالعزيز
12:08 م | السبت 27 يناير 2024
المحامي الفرنسي جيل ديفيرز

المحامي الفرنسي جيل ديفيرز

قال المحامي الفرنسي الشهير جيل ديفيرز، المعروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية، إن هناك أدلة قوية تبرر إصدار مذكرات اعتقال بحق العديد من المسؤولين الإسرائيليين.

واجتمع «ديفيرز»، مع فريقه القانوني، في لاهاي، وقال إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يمتلك الأدلة الكافية لإدانة وإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بحسب صحيفة «جارديان».

ومن بين مجموعة الأدلة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، هناك وثائق تعرض بالتفصيل هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المدنيين في غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، والاستهداف المتعمد للبنية التحتية للرعاية الصحية، وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.

1800 صفحة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي

وقدم المحامي الفرنسي وفريقه القانوني أدلة مكونة من 1800 صفحة تبرز مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرًا إلى حجم الضرر الكارثي الذي لحق بقطاع غزة.

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