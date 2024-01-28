عدد ركعات صلاة الشروق.. تحصل على أجر الحج والعمرة تامة

عدد ركعات صلاة الشروق؟، من الأمور التي يكثر البحث عنها وهو ما حسمه الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، موضحاً أن صلاة الشروق أو صلاة الإشراق هي الصلاة التي نصليها بعد الجلوس من صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ويُعادل ثواب صلاة الإشراق أجر الحج والعمرة التامة.

عدد ركعات صلاة الشروق

وفي إطار الحديث عن عدد ركعات صلاة الشروق، أشار عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى الغُداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة»، موضحاً أن الركعتين الذين نصليهم بعد الشروق أوضح العلماء أن المقصود بها هي صلاة الإشراق وهي أول وقت الضحى، موضحاً أن عدد صلاة الضحى ركعتان.

ركعات صلاة الشروق والضحى

واستكمالا للحديث عن عدد ركعات صلاة الشروق، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلاة الضحى سُميت بصلاة الأوابين، موضحاً أنها تعادل 360 صدقة، وهو نفس عدد المفاصل بجسم الإنسان، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». [أخرجه مسلم]

صلاة الضحى

وفي سياق الحديث عن عدد ركعات صلاة الشروق، أشار العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن صلاة الضحى يمكن أن تُصلى ركعتين، أو 4 ركعات، أو 6 أو 8 ركعات، موضحاً أنه يجوز صلاتها كل اثنين على حدة بتشهد، كما يجوز صلاتها 4 بتشهد واحد وسلام، لافتاً إلى أنها من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى بها.