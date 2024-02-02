«طوارئ القناة» تحذر من طقس اليوم: شديد البرودة وأمطار متواصلة

تشهد محافظات مدن القناة خلال الساعات القليلة المقبلة أمطار متفاوتة الشدة على جميع المدن والطرق السريعة والصحراوية بالتزامن مع منخفض جوي يضرب العديد من المناطق الساحلية.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الجمعة، بارد نهاراً على محافظات منطقة القناة شديدة البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غداً العظمى 18 والصغرى 7 درجات مئوية.

أمطار على مدن القناة وسيناء

وقال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الشدة بنسبة حدوث 40% تقريباً مع نشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتهطل الأمطار على محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب محافظة السويس ومحافظة شمال سيناء وجنوب سيناء وتمتد للطرق السريعة والصحراوية، مثل طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومحور 60 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس والإسماعيلية بورسعيد والاسماعيلية الزقازيق.

تحذيرات للمواطنين والسائقين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة حال الخروج من المنزل اليوم الجمعة خاصة في الساعات الأولي من الصباح لو ساعات الليل المتأخرة.

كما حذرت الطوارئ السائقين بضرورة توخي الحذر وعدم زيادة السرعات عن 90 كيلومترا في الساعة و 60 كيلو حال سقوط الأمطار لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر خال ووقوع أي حوادث مرورية.