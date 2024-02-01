لمدة يومين.. أمطار رعدية وثلوج تضرب 10 محافظات والحرارة تصل 4 درجات

تشهد حالة الطقس في المحافظات على مدار اليومين المقبلين فرص سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع تكون الثلوج على قمم الجبال في جبل سانت كاترين إذ تصل الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية.

وتشهد 10 محافظات وهى «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، السويس» أمطار غزيرة إلى رعدية على مدار اليومين المقبلين مع فرص سقوط الثلوج على بعض المناطق وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى محافظات القاهرة الكبرى ووسط سيناء وتكون خفيفة على محافظات شمال الصعيد

حالة الطقس في المحافظات

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إذ سجلت سرعتها 34 كيلو متر في الساعة، وفي محافظات السواحل الشمالية الشرقية سجلت سرعة الرياح 30 كيلو متر في الساعة.

وعن حركة الأمواج فى البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة يتراوح ارتفاعها من متر ونصف إلى مترين ونصف وفي البحر الأحمر يصل ارتفاع الأمواج إلى متر ونصف وتكون معتدلة، وانخفضت درجة الحرارة في المحافظات إذ سجلت الصغري في الوادي الجديد 4 درجات مئوية

ثلوج تضرب المحافظات وسانت كاترين

كانت قد تعرضت اليوم بعض محافظات «الإسكندرية، مطروح السويس، المدن الساحلية في البحيرة، شمال سيناء، وسانت كاترين»إلى سقوط ثلوج على فترات متفاوتة على مدار اليوم

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الجمعة 2 فبراير جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبرى العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية الغربية العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات

جنوب سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 4 درجات

جنوب الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات