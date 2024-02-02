12نزيلا بدار أيتام يفتتحون مطعما في طنطا: بندرس ونشتغل «فيديو»

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» على قناة «DMC»، تقريرًا يرصد حكاية 12 شابًا من الأيتام دشنوا مشروعا تجاريا في أحد شوارع منطقة طنطا بمحافظة الغربية.

مطعم «تسنيم»

وقال وحيد حامد، أحد الشركاء فى مطعم «تسنيم»: «إحنا الأول كان عددنا 6 أفراد فقط، كنا فى مؤسسة دار الأيتام في طنطا، وأصبحنا 12 شخصًا، وكلنا بنبات في دار الأيتام بعد ما نخلص شغلنا، بنخلص محاضراتنا في الجامعة ونرجع مرة تانية للشغل».

مؤسسة دار الأيتام

وقال حسام محيي، أحد الشركاء فى مطعم «تسنيم»: «جدي عملنا استضافة فى الدار عشان نقعد فيها ونكون مستقبلنا، وحاليًا كلنا ما زلنا داخل مؤسسة دار الأيتام اللى كبرنا فيها، محدش فينا خرج منها».

عايشين مع بعض 20 سنة

وأضاف: «إحنا عايشين مع بعض 20 سنة، وكبرنا مع بعض، وإحنا إخوات، وعايشين سوا، وبنشتغل كلنا فى المشروع».