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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حالتا وفاة وعملية جراحية.. أحداث الوسط الفني في آخر 24 ساعة

كتب:

ياسمين محمود
08:12 ص | الأحد 04 فبراير 2024
تارا عماد

تارا عماد

شهد الوسط الفني خلال الساعات الـ24 الماضية، العديد من الأحداث، نستعرضها في السطور التالية.

جراحة لسهير جودة

أعلنت الإعلامية سهير جوده في تصريحات تلفزيونية، خضوعها لعملية جراحية، لاستئصال جزء من القولون نتيجة الضغط العصبي.

ووجهت رسالة لجمهورها، مشددة عليهم بالاهتمام بصحتهم، وقالت إن الصحة تاج يجب الحفاظ عليه، والابتعاد عن أي ضغط عصبي، محذرة من تناول المسكنات التي لجأت لها لفترة.

وفاة والدة تارا عماد

أعلنت الفنانة تارا عماد عبر حسابها على «إنستجرام»، وفاة والدتها: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة، على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد، اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقّها من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس»، ليتفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن وقاموا بمواساتها داعين الله أن يلهمها الصبر.

وفاة خالة دينا الوديدي

الفنانة دينا الوديدي، أعلنت وفاة خالتها عبر «ستوري» حسابها على «إنستجرام»: «توفيت إلى رحمة الله خالتي العزيزة والحبيبة ادعوا لها بالرحمة ونسألكم الدعاء».

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