«رياضة الشرقية» تبحث سبل تعزيز موارد نادي العاملين بالمديرية

عقد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الرياضة بالشرقية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء مجلس إدارة نادي العاملين بالمديرية، لبحث سبل تعزيز موارد النادي وتفعيل دوره لخدمة الأعضاء من العاملين بمديرية الشباب والرياضة.

تعزيز موارد نادي العاملين

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بوضع خطة عمل لتطوير منظومة العمل داخل النادي، وبحث سبل تطوير موارد النادي الذاتية من خلال التسويق الجيد لجميع الأنشطة والخدمات التي يقدمها النادي لأعضاء.

استغلال موارد النادي والإمكانيات المتاحة

كما أوصى بتعظيم استغلال موارد النادي والإمكانيات المتاحة والتسويق الجيد لتلك الإمكانيات لتعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.