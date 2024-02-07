أزاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي، حيث يعتبر الصف السادس نهاية المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، ويمثل أهمية كبيرة في ذهن ومدارك وقدرات الطالب، قبل الانتقال الى المرحلة الثانية.

منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي

وأقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي، قبل بداية الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2023-2024، وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، واعتمدها الوزير الدكتور رضا حجازي في شهر سبتمبر الماضي.

ويتضمن منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي، ما يلي:

المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع الترابط الأسري

- الأدوار والمسئوليات في الأسرة.

- مصادر المعرفة.

- الزراعة في المنزل.

- رعاية نباتات الزينة.

- الإصلاحات المرئية.

- المشكلات الأسرية.

- طرق حل المشكلات لدى الأسرة.

- المهن الفندقية والسياحية.

- المهن الأخرى في السراي.

- الدكتور المهندس هاني عازر.

المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة

- الموارد وإعادة التدوير.

- منتجات جديدة من إعادة التدوير.

- إعادة استخدام أشياء متاحة في المنزل.

- الحياة المستدامة.

- ميزانية الأسرة.

- ليلجول سيداغات.

- المحور الثالث الصحة والسلامة للجميع

- العناصر الغذائية.

- وجبة غذائية متوازنة.

- نظام غذائي صحي.

- الطعام الغير صحى.

- المحافظة علي سلامة الطعام.

- الشراب الطبيعي والشراب الصناعي.

- السلامة في المطبخ.

- إعداد الطعام والشراب الصحي.

- الإسعافات الأولية والسلامة.

- السلامة في المنزل.

- السلامة في استخدام الطلاء.

- شخصيات مؤثرة: مجدي يعقوب.

المحور الرابع: الرؤية الفنية للمال

- تصميم الحدائق.

- العناية بالأقشمة والملابس.

- تصميم علامات تجارية.

- مبادئ التصميم الجيد.

-الإعلان عن المنتجات.

- شخصيات مصرية مؤثرة: مجدي يعقوب.