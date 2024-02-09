حالتان لحصول الأرملة على معاشين.. دخل ثابت

بعد وفاة الأب يترك معاشًا يخرج لأبنائه، فهو من أكثر الأمور التي تُهم السيدات، إذ يكون هو عونهم الوحيد بعد الله تعالي في بعض الأحيان، وفي حالة وفاة زوجها تبحث حول استحقاقها في الجمع بين معاشين حال كانت لديها وظيفة أو من أصحاب المعاشات، وهذا الحديث شائع داخل العمل ونطاق الحياة اليومية، والمواصلات العامة أيضا.

المعاشات من الأكثر الأمور التي تبحث عنها السيدات بعد وفاة الأب، لأنه حقها قانونيًا، سوا كانت فتاة عزباء أو مطلقة أو أرملة، وتبحث عنه الأرملة حال كانت تعمل في وظيفة لها دخل ثابت، أو خرجت على المعاش، إذ حدد القانون معايير للحصول على المعاشات، فهل يجيز لها القانون الجمع بين معاشين، وخلال التقرير التالي نجيب على التساؤل الذي يشغل بال العديد من السيدات، وخاصةً الأرامل، وفقًا لـ أحمد رشوان المحامي والخبير القانوني.

الجمع بين دخل أو معاش الأرملة ومعاش زوجها المتوفى

حال كانت الأرملة تحصل على معاش خاص بها من الدولة أو كانت موظفة ولها مرتب، فإن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون برقم 148 لـ سنة 2019، أعطى لها الحق في الجمع بين معاشين، في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، بأن تجمع بين معاشها الخاص ومعاشها من زوجها، وهي بذلك منتفعة بأحكام القانون، بالإضافة لحقها في الجمع بين معاش زوجها ودخلها من عملها وذلك دون حدود.

الجمع بين معاش الزوج والأب في هذه الحالة

يجوز للمرأة الأرملة الجمع بين معاش والدها وزوجها، إذ كشف عن شروط أحقيتها في الحصول على المعاش ومتى يحق لها الحصول على معاش زوجها المتوفى، إذ نصت المادة رقم 104، على جواز جمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، المقرر بالقانون نفسه، أي يحق للأرملة الجمع بين معاشي «والدها وزوجها المتوفى».