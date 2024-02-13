الإذاعية هاجر جميل: الراديو أساس كل وسائل الإعلام.. والمدخل الأول لقلوب الناس

قالت هاجر جميل المذيعة ومدير البرامج في إذاعة «شعبي fm»، إن تجربتها مع الراديو بدأت منذ سنوات، فقد كان حلما كبيرا بالنسبة إليها، مشيرةً إلى أن الراديو أساس كل وسائل الإعلام.

الإذاعة هي المدخل الأول لقلوب الناس

وأضافت مدير البرامج في إذاعة «شعبي fm»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، «الإذاعة هي المدخل الأول لقلوب الناس، وتمنحنا فرصة التواجد الإعلامي والحصول على قاعدة جماهيرية كبيرة».

نعمل سويا على اختيار البرامج والأفكار

وتابعت مدير البرامج في إذاعة «شعبي fm»، «في الإذاعة، هدفنا واحد، ولا نعمل بشكل فردي، لأن المحطة مثل بيتنا، ونعمل سويا على اختيار البرامج والأفكار، وبخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، وبالتالي، فإن الأفكار لا تخصني بمفردي، ولكن المذيعين يتدخلون أيضا في طرح الأفكار».

لا أنسى حواري مع الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز

وواصلت مدير البرامج في إذاعة «شعبي fm» «لا أنسى حواري مع الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، لأنها لم تكن تقبل بالظهور الإعلامي، وإجراء الحوار معها شيء فخور به، كما أجريت لقاءات وتغطيات كثيرة، ولكن لبنى عبدالعزيز كانت شيئا رائعا للغاية بالنسبة لي، فهي تتمتع بخفة الظل والروح الجميلة».