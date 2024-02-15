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خبير دولي يشيد بزيارة الرئيس البرزايلي إلى مصر: تعزز التعاون بين البلدين

كتب:

منة شبانة
02:15 م | الخميس 15 فبراير 2024
رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية

رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية

قال رامي عاشور، أستاذ في العلاقات الدولية، إن العلاقات الثنائية التي تقوم بها مصر دليل على أنها تتحرك في مستوى متعدد الأطراف، وتعزز الجهود المصرية في تحقيق أهدافها السياسية، ومتطلبات المستوى الاقتصادي. 

مصر بوابة عبور إلى القارة الإفريقية

وأضاف خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر بوابة العبور إلى القارة الإفريقية، والبرازيل تتميز بالصناعات التكنولوجية عالية الجودة، وبالتالي هناك نوع من التكامل بين الدولتين.

البرازيل ترفض أي هيمنة من أي دولة

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره البرازيلي بمثابة تحالف أفريقي لاتيني يعمل ويحد على تأسيس كتلة، موضحا أن البرازيل ترفض أي هيمنة من أي دولة. 

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بقلم منة شبانة