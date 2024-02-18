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وزير الإسكان يصل إلى الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

كتب:

أيمن حمزة
11:04 ص | الأحد 18 فبراير 2024
وزبر الإسكان

وزبر الإسكان

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صباح اليوم، إلى محافظة الوادى الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، وصندوق تمويل المساكن، وكذا عدد من المشروعات التي تنفذها المحافظة.

ويرافق وزير الإسكان خلال زيارته إلى محافظة الوادى الجديد، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والمهندس علي حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.