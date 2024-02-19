أماكن مبادرة «كلنا واحد» في بورسعيد.. تخفيضات تصل لـ40%

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، خريطة مبادرة كلنا واحد في محافظة بورسعيد، بتخفيضات وصلت إلى 40% على مختلف المنتجات والسلع الغذائية وكافة مستلزمات الأسرة المصرية، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المقبل.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في بورسعيد

وتحرص الأسر المصرية علي معرفة أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة بورسعيد، للاستفادة من الأسعار المخفضة، إذ تتوافر جميع السلع الغذائية وغير السلع الغذائية بكل المنافذ بجودة عالية.

وتتواجد منافذ مبادرة «كلنا واحد» في بورسعيد في الأماكن التالية:

- 5 فروع في فروع كازيون للسلع الغذائية.

- فرعان بشكرة النساجون الشرقيون

- فرع العربي للتجارة والصناعة واستيراد الأدوات الكهربائية.

- فرع تاي هاوس لتجارة الملابس الجاهزة.

- 4 فروع «نيو أكتف أبو علاء» للتجارة والتوريدات وصناعة الملابس.

- 4 فروع بشركة الفأر للسلع الغذائية وغير الغذائية.

تخفيضات 40% على السلع الغذائية

وأعلنت وزارة الداخلية، أن أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 تُعقد بالتنسيق بين جميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، بينها بورسعيد، بتخفيضات 40%، على السلع الغذائية وغير الغذائية ذات جودة عالية بجميع المنافذ والسرادقات المشاركة في المبادرة، وعددها 2148 منفذا، وتضم (2031 منفذًا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضًا فرعيًا – 67 شادرًا) بمختلف محافظات الجمهورية.