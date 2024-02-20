كيف سردت حكايات ألف ليلة وليلة قصة الصياد جودر؟.. حب والده سبب صراعاته

من أعماق حكايات ألف ليلة وليلة، واحدة من أشهر الحكايات التي روتها شهريار، كان لقصة الصياد جودر نصيب الأسد من الحكاية، إحدى فصول الكتاب الأكثر تشويقًا وإبداعًا.

حكاية الصياد جودر، التي يلعبها الفنان ياسر جلال، بالموسم الرمضاني القادم، تعد واحدة من الشخصيات الشهيرة في حكايات ألف ليلة وليلة، وتظهر في أكثر من موضع وفي أكثر من ليلة، وهي حكاية جودر بن التاجر عمر وأخويه، بالجزء الحادي والعشرين من ألف ليلة وليلة، لذلك نرصد لكم خلال التقرير التالي، كيف ذكر كتاب ألف ليلة وليلة قصة جودر؟

حكاية جودر.. صياد فضله والده على أخويه

ويجسد الفنان ياسر جلال، في واحد من أضخم وأبرز أعمال «المتحدة للخدمات الإعلامية» قصة الصياد جودر البار بأبويه، والأخوين سليم وسالم، الذي يعيش في صراع معهما بسبب حب والده الشديد له، والتي تبدأ بعد وفاة الأب، ليدخل «جودر» في مغامرات كبيرة بعالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، تحوله من صياد فقير لرجل غني.

كيف ذكر كتاب ألف ليلة وليلة قصة جودر؟

شرح وافي، وسرد مميز سردته «شهريار» بـ«ألف ليلة وليلة» يرصد تفاصيل العمل: «بلغني أن رجلًا تاجرًا اسمه عمر، قد خلف من الذرية ثلاثة أولاد، أحدهم يُسمَّى سالمًا، والأصغر يُسمَّى جودرًا، والأوسط يُسمَّى سليمًا، ربَّاهم إلى أن صاروا رجالًا، ولكنه كان يحب جودرًا أكثر من أخويه، فلما تبيَّنَ لهما أنه يحب جودرًا، أخذتهما الغيرة وكرهَا جودرًا، فبان لأبيهما أنهما يكرهان أخيهما، وكان والدهم كبير السن، وخاف أنه إذا مات يحصل لجودر مشقة من أخويه».

متى تبدأ الصراعات في جودر؟

واسترسلت الحكاية: «أحضر أبوهم جماعة من أهله وأحضر جماعة قسامين من طرف القاضي وجماعة من أهل العلم، وقال: (هاتوا لي مالي وقماشي، فأحضروا له جميع المال والقماش فقال: يا ناس، اقسموا هذا المال والقماش أربعة أقسام بالموضع الشرعي، فقسَّموه، فأعطى كل ولد قسمًا، وأخذ هو قسمًا وقال: هذا مالي وقسمته بينهم، ولم يَبْقَ لهم عندي ولا عند بعضهم شيء، فإذا متُّ لا يقع بينهم اختلاف؛ لأني قسمت بينهم الميراث في حال حياتي، وهذا المال الذي أخذته أنا فإنه يكون لزوجتي أم هذه الأولاد، فتستعين به على معيشتها) لم تستكمل شهريار حينها، إذ أدرك شهرزاد الصباح فسكتَتْ عن الكلام المباح.

أبطال مسلسل جودر

ومسلسل جودر بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وتارا عماد وعمرو عبدالجليل ومجموعة كبيرة من مجوم الفن، كما أنه من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.