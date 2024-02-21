القبض على عاطل متهم بسرقة صندوق كهرباء عمومي في المرج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيسبوك»، لأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بدائرة قسم شرطة المرج، بالفحص جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

بمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة وبيع الصندوق (لأحد تجار الخردة "جرى ضبطه وبحوزته الصندوق المستولى عليه").

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.