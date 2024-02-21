ما هو الطائر المحرم أكله دوليا؟.. يُطهى بأبشع الطرق

وجبة طائر الأورتولان، هي من أشهر الأكلات الغريبة التي تتواجد على مائدة الطعام الفرنسي، وتكمن الغرابة في الطريقة البشعة التي يتم خلالها اصطياد هذا النوع من الطيور وطهيه، إذ يمر بعدد من مراحل التعذيب حتى يصل إلى مائدة الطعام، ما أدى إلى تحريم أكله دوليًا، بحسبما ذكره موقع medium الأمريكي.

طهي الطائر بطريقة بشعة

قارة أوروبا هي الموطن الأصلي لطائر الأورتولان، وهو طائر مُغرد حجمه صغير، بدأ صيده منذ العصر الروماني، وكان الوجبة المفضلة للأغنياء، بحسبما أوضحته نورهان أحمد فتحي، باحثة في التاريخ القديم، لـ«الوطن»، مشيرة إلى الطريقة البشعة التي كان يتم اصطياد هذا الطائر بها، والتي تبدأ بهدم عشه ومن ثم وضعه في مكان مظلم مليء بالطعام والحبوب لأنه من الطيور التي تُفضل الأكل في الليل، وبعد انتفاخه وزيادة وزنه يتم فقء عينيه وإغراقه حيًا في الويسكي الفاخر حتى الموت: «كان هناك اعتقاد سائد أن فقء عينيه يُعطي مذاقا لذيذا عند الطهي، ما يشير إلى التعذيب الذي كان يتعرض له هذا الطائر».

تحريم أكله دوليًا

بعد قتل الطائر، يتم تنظيفه جيدًا ومن ثم إضافة التوابل اللازمة وتحميره، وفي العصر الحديث، انتشر طهي وجبة طائر الأورتولان على مائدة الفرنسيين، الذين طبقوا نفس خطوات التعذيب والسادية خلال اصطياده وطهيه، ولكي يتجنبوا عذاب الضمير، نشروا خرافة وضع منديل أو قماشة بيضاء على رؤوسهم أثناء أكل هذا الطائر لتعبيرهم عن الخجل مما فعلوه ولتجنب غضب الله عليهم، بحسب نورهان.

ونتيجة لكم العنف والتعذيب الذي تعرض له طائر الأورتولان، فضلًا عن تعرضه للانقراض لاصطياد كميات كبيرة منه، تم تحريم أكله دوليًا في فرنسا والأمم المتحدة عام 1999، إلا أن الفرنسيين ما زالوا يُقبلون على تناوله حتى الآن.