انطلاق المشروع القومي لتأهيل القيادات الطلابية بجامعتي بنها والعريش

بدأت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية - بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعتي بنها والعريش، اليوم الجمعة في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتدريب القيادات الطلابية بمشاركة 448 قيادة طلابية من 16 كلية من جامعة بنها و10 كليات من جامعة العريش.

جهود تمكين الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته، وسعياً منها في صقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات

يهدف المشروع القومي إلى إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات، وتشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، رفع روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات، وإطلاع القيادات الطلابية على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات علي رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة ، بالإضافة الى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية

يتضمن المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بكليات كل جامعة وكذا ورش عمل في عدة موضوعات منها (اللائحة الطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي) ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين كل في تخصصه.

كما يتضمن المشروع لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها، ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، أمن المعلومات والأمن السيبراني، الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.