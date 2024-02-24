«الإسكان»: وحدة تكافؤ الفرص تطلق مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان، إضافة إلى الكشف المجاني في عدد من التخصصات الطبية (طب أسنان - علاج طبيعي - أمراض نساء)، وذلك للعاملين بمختلف جهات الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وتنظم الوزارة المبادرة في إطار جهود الوحدة لتفعيل المبادرات الرئاسية، للحفاظ على صحة العاملين، ومنها مبادرات الاعتلال الكلوي، والكشف عن الأمراض المزمنة، و«قلبك أمانة»، والكشف عن الأورام، وصحة المرأة.

ندوة توعوية لتلقي استفسارات العاملين

وذكرت الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنه يتم الكشف على مجموعة من العاملين أسبوعياً بمركز صحي الأسرة 63 بمدينة الشروق، بجانب تنظيم ندوة توعوية لتلقى استفسارات العاملين والإجابة عليها، حيث يتم توفير وسيلة انتقال مجانية للعاملين من مقر الوزارة بالعاصمة إلى المركز والعودة مرة أخرى بعد انتهاء الفحوصات الطبية.

التنسيق مع وزارة الصحة والسكان

وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، من خلال الدكتور أمين موافى، مدير إدارة المتابعة، والدكتورة نيرفانا المنصورى، مدير عام المنطقة، لتقديم كل التسهيلات اللازمة للكشف على العاملين، وفي حالة اكتشاف الإصابة بأي مرض، يتم التوجيه إلى المراكز المختصة، ومتابعة الكشف والعلاج مجاناً، حيث يتضمن الفحص، قياس الوزن والطول والضغط، وإجراء مجموعة من التحاليل، للاطمئنان على الحالة الصحية العامة للعامل.