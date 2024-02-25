تفاصيل فوز طالب مصري بذهبية بطولة العالم للقوى البدنية (فيديو)

كشف يوسف بدوي، تفاصيل فوزه بذهبية بطولة العالم للقوى البدنية، مؤكدًا أنها شهدت منافسات قوية جدا وسط مشاركة عدد من الدول.

وذكر «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، أنه يدرس في الفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة أسيوط الجديدة، حيث يوفق بين الدراسة والتدريبات، حيث يتدرب 5 أيام في الأسبوع ويحصل على راحة لمدة يومين.

وأضاف: «فترة التمرين تصل إلى 4 ساعات متصلة يوميا، بعد الانتهاء من المحاضرات، ونتدرب ونسعى بجد والميدالية توفيق من عند الله، وأحمد الله أننا تعبنا كثيرا وفزنا بالميدالية في نهاية المطاف».

فترة الإعداد والمشاركة مع المنتخب

وتابع: «ألعب للمنتخب الوطني للقوى البدنية، كما أنني ألعب رياضة رفع الأثقال، وتم إعدادي بواسطة أشرف الديزل، وألعب فئة وزن 60 كجم ناشئين تحت 19 سنة، كما ألعب للمنتخب الأول أيضا».

بطولات وإنجازات عالمية

وواصل: «شاركنا في تجارب مصر المؤهلة لبطولة كأس العالم وحصلت على المركز الأول للكبار وتأهلت مع المنتخب الأول أ، ومثلت مصر ببطولة شرم الشيخ، كما حصلت من قبل على 2 ميدالية في بطولة العالم 2023 وكسرت 4 أرقام عالمية، وفي هذا العام حصلت على جائزة أفضل لاعب في البطولة في فئة وزن تحت 19 عاما».