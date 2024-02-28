السلطات الأمريكية تلقي القبض على الممثلة هانتر شيفر بسبب دعمها لغزة

ألقت السلطات الأمريكية القبض على الممثلة وعارضة الأزياء هانتر شيفر، بطلة مسلسل Euphoria، الذي بدأ عرضه في 2019، أثناء مظاهرة ووقفة احتجاجية مؤيدة لفلسطين، منددة بما يحدث في قطاع غزة، الذي يعتبرونه مجزرة بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى.

hunter schafer got arrested today in new york at a pro-palestine movement because she was advocating for peace. pic.twitter.com/ccy0bUtrve — hunter schafer gallery. (@schaferfiles) February 28, 2024

واعتقلت السلطات هانتر ضمن 50 ناشطا آخرين، مُنتمين لمنظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام» JVP، حيث كانت الوقفة الاحتجاجية أمام مركز روكفلر 30، التابع لشبكة NBC في مدينة نيويورك.

تزامنت الوقفة الاحتجاجية، التي رفعت شعار وقف إطلاق النار على غزة، مع ظهور جو بايدن في برنامج Late Night مع سيث مايرز في المبنى، على قنوات NBC، لذلك قررت السلطات اعتقال كل النشطاء في هذه الوقفة، وتم الإفراج عنهم بعدها بساعات.