السلطات الأمريكية تلقي القبض على الممثلة هانتر شيفر بسبب دعمها لغزة

ألقت السلطات الأمريكية القبض على الممثلة وعارضة الأزياء هانتر شيفر، بطلة مسلسل Euphoria، الذي بدأ عرضه في 2019، أثناء مظاهرة ووقفة احتجاجية مؤيدة لفلسطين، منددة بما يحدث في قطاع غزة، الذي يعتبرونه مجزرة بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى.

hunter schafer got arrested today in new york at a pro-palestine movement because she was advocating for peace. pic.twitter.com/ccy0bUtrve