أستاذ تخطيط: الدولة وضعت 3 بدائل للمواطن قبل تطوير العشوائيات

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الأرقام واضحة وقوية فيما يتعلق بنجاح الدولة في تطوير العشوائيات، ففي عام 2015 كان أول مشروع في منطقة تل العقارب والمواردي في السيدة زينب وبطن البقرة ومناطق عدة في ربوع مصر.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه المساكن غير الآمنة خطر على أرواح البشر وعلى الممتلكات، وبالتالي كانت البداية كمحور أساسي، وكان أمام المواطن في هذه المناطق الخطرة 3 بدائل وضعتها الحكومة وهي إمّا الحصول على مسكنٍ بديل مثل الأسمرات أو إعادة بناء هذه المنطقة مرة أخرى.

خيارات الدولة للمواطنين

وأكد أنّ الدولة تحملت في هذه الفترة الزمنية القيمة الإيجارية كبديل مؤقت، وكان البديل الثالث وهو أن يحصل المواطن على القيمة السوقية الحقيقية للوحدة السكنية، وكان لكل مواطن اختيار يختلف عن الاختيار الآخر.

وتابع: «في منطقة تل العقارب، سنجد الأدوار الأرضية كلها عبارة عن محلات تجارية لأن الناس اللي كانت قاعدة في تل العقارب كانت معاها محلات تجارية، وبالتالي لما حصل تطوير رجعت تاني بنفس فرص العمل اللي كانوا يعملون بها، لأن هذه المهن لا تندثر، ومعظمها حرف يدوية، وبالتالي كانت فرصة العمل مرتبطة بالمسكن، ومرتبطة بالخدمات العامة والبنية الأساسية والتي تشمل الطرق وشبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء وشبكة الإنترنت».