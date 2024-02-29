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دراما المتحدة

«بيت الفنون الشعبية» يشارك في احتفال «المتحابين في الله» بيوم اليتيم

كتب:

إلهام الكردوسي
09:55 ص | الخميس 29 فبراير 2024
احتفال سابق لجمعية «المتحابين في الله»

احتفال سابق لجمعية «المتحابين في الله»

يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في احتفال جمعية «المتحابين في الله» برئاسة ناهد الدفراوي، بيوم اليتيم، السبت المقبل، من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء، بحديقة المبدعين بالمهندسين.

فقرات السيرك القومي في الاحتفال بيوم اليتيم

يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بباقة متنوعة من الفقرات الفنية تقدمها الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ، وأيضا مجموعة من فقرات السيرك القومي برئاسة الفنان وليد طه.

يشهد الحفل مشاركة كوكبة من الفنانين، لرسم البسمة والفرحة على وجوه الأيتام ممن ترعاهم الجمعية..

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي