«الأسقفية» تستضيف وفدا من مدرسة ألمانية للصم

استضافت وحدة الصم الأسقفية، وفدا ألمانيا من مدرسة الصم التابعة للحكومة الألمانية، تدعى «ماركوسالي Marcus Allee».

وأعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، عن سعادته البالغة بزيارة الوفد الألماني للكنيسة الأسقفية، مؤكدًا أهمية تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، بين مختلف فئات المجتمع.

تبادل الخبرات بين وحدة الصم والمدرسة

استهدفت الزيارة، تبادل الخبرات بين وحدة الصم والمدرسة، حيث زار الوفد الألماني، فصول الصم بدءًا من المرحلة الابتدائية، وصولًا إلى المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى زيارة فصول الرسم والتخاطب والمشغولات اليدوية، ومكتب ترجمة الكتاب المقدس بلغة الإشارة.

وضمت الزيارة، ندوات من وحدة الصم والمدرسة، حيث قدم الوفد الألماني نبذة عن مدرستهم، وعن وسيلة التدريس بها، إذ جرى استعراض الفصول المخصصة للصم الألمان، من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى ندوة قدمتها الدكتورة سحر الألفي، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، في توفير التعليم المجاني للطلاب الصم.

الوفد الألماني يزور جامع عمرو بن العاص

وشملت زيارة الوفد الألماني، زيارات خارجية للمتحف القبطي والسبع كنائس وجامع عمرو بن العاص، بالإضافة لعمل ورشة عمل تجمع بين الإشارات المصرية والألمانية وتصويرها، وذلك بوحدة الصم الأسقفية.

جاء ذلك بحضور القس كلمينت راعي كنيسة الصم بمصر القديمة، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية، وكلير غايس مستشار الصم بالكنيسة الأسقفية، وشيري نبيل مدير وحدة تعليم الصم.

ومن الجدير بالذكر، أن وحدة تعليم الصم تأسست عام 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، وتم إشهارها بالشؤون الاجتماعية برقم 4014 لعام 1993م، باسم جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية.