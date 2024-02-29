«السياحة»: الشركات قاربت على الانتهاء من سداد قيمة أرض المخيمات بمنى وعرفات

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن الجهات السعودية طالبت بعثة الحج المصرية بضرورة إبلاغها بالجدول الزمني الخاص بإنهاء كافة إجراءات الحجاج المصريين عبر المسار الإلكتروني السعودي، والتي تشمل خدمات «النقل - الإعاشة - السكن»، وذلك في ضوء حلول الموعد الذي حددته المملكة العربية السعودية للانتهاء من إجراءات الحج لكل دول العالم، والذي وافق يوم 25 فبراير 2024.

قيمة تعاقدات الحج السياحي داخل السعودية تبلغ 367 مليون ريال

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بدأت في تدبير قيمة تعاقدات حجاج السياحة الخاصة بالخدمات المقدمة داخل المملكة العربية السعودية والتي تبلغ قيمتها نحو 367 مليون ريال سعودي، إذ بدأت شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي في تحويل المبالغ المستحقة منها إلى حساب الغرفة التي ستقوم بدورها بتحويلها على المسار الإلكتروني السعودي.

قيمة خدمات الطوافة بالمشاعر المقدسة

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تنجح شركات السياحة بحلول الأسبوع المقبل في الانتهاء من سداد قيمة استئجار الأرض التي ستقام عليها مخيمات حجاج السياحة بكل من منى وعرفات، فضلًا عن سداد قيمة خدمات الطوافة بالمشاعر المقدسة.