كتل هوائية.. تحذير عاجل من «الأرصاد» بشأن طقس الغد

شعور بالحر الشديد سيطر على المواطنين اليوم، رغم ذروة الشتاء جغرافيًا، بينما هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، فضلاً عن سطوع لأشعة الشمس، بعد البرودة التي سيطرت على البلاد مؤخرًا.

سر ارتفاع درجات الحرارة طوال اليوم.. والأرصاد تحذر من طقس الغد

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أن تعرض البلاد للمرتفعات الجوية، قادر على ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية، فضلًا عن زيادة سطوع أشعة الشمس.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، غدا الجمعة، منوهة بأنه من المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، لترتفع درجات الحرارة مع نشاط الرياح، الذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، ومناطق من القاهرة الكبرى.

نصائح لمواجهة الأتربة

كانت وزارة الصحة والسكان، قدمت من عدة تحذيرات خلال منشور على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمواجهة الأتربة، جاءت على النحو كالتالي:

- تجنب الخروج من المنزل للأطفال ومرضى الحساسية، إلا للضرورة القصوى.

- ارتداء الكمامة حال الخروج من المنزل.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- تناول كمية كافية من السوائل واالمياة.

- استخدام بخاخات الحساسية حال وصف الطبيب.