انطلاق فعاليات بطولة الشرقية للكاراتيه للبراعم بالصالة المغطاة بالزقازيق

نظمت منطقة الشرقية للكاراتية بطولة البراعم اليوم بالصالة المغطاة بالزقازيق، بالتنسيق مع الاتحاد المصري كاريكاتيرية بحضور السيد الشبراوي مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية، ومحمد إبراهيم الأخصائي الرياضي، وأحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية.

تنظيم بطولة الشرقية للكاراتية للبراعم بالصالة المغطاة بالزقازيق

أقيمت فعاليات البطولة بمشاركة 80 هيئة رياضية وشبابية بعدد 5000 لاعب ولاعبه من مختلف الأندية والهيئات الرياضية والأكاديميات بمحافظة الشرقية، وسط تنافس اللاعبين داخل أجواء رياضية عالية بتحكيم دولي للبطولة.

التنظيم الجيد للبطولة في الزقازيق

أشاد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بالتنظيم الجيد للبطولة، وتقدم بالتهنئة للاعبين الفائزين في البطولة، وتهنئة رئيس منطقة الشرقية على الجهد المبذول في البطولة متنميا دوام التوفيق فيما هو قادم